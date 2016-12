Sekunddrama i Stovnerhallen

Da dommeren blåste i gang kampen viste Vestli raskt at de hadde lært av feilene mot Sarpsborg, og de holdt følge med de kjappe vestfoldingene. Det ble raskt tydelig at ingen hadde lyst til å tape oppgjøret, og lagene vekslet på en ettmålsledelse gjennom store deler av førsteomgangen. Spesielt eksilbergenser Eirik Engelsen var i skikkelig storslag og sikret lyden av nettsus hele åtte ganger den første halvtimen. Nøtterøy var likevel hakket mer på hugget og straffet de grønnkledde vertene hardt ved balltap. Dermed kunne gjestene rusle inn i garderoben med en tomålsledelse til pause.

Thrilleravslutning

I andre omgang murte Vestli-gjengen igjen bakover, anført av en strålende opplagt Atle Teigen i mål. I tillegg til å drive Nøtterøy-avslutterne til vanvidd, bidro han attpåtil med et mål fra eget seksmeter. Vestli hentet inn gjestenes ledelse og fikk muligheten fra sju meter da kampen sto og vippet. En lei straffebom fra Marius Relte og påfølgende angrep andre veien gjorde at Nøtterøy gikk opp til 26-27. I det neste angrepet var det litt tynt med klister på Vestli-fingrene, noe som førte til at Nøtterøy fikk ballen og tok en time-out med 25 sekunder igjen på klokka. Heldigvis brente gjestene sin mulighet, og da tok den levende veggen Atle Teigen på seg servitør-hatten. Han fant lynkjappe Marius Relte som dundret oppover med revansje i blikket. Med ett sekund igjen på klokka hamret han inn 27-27 fra langt hold.

– Årets mål!, erklærer Tommy Skjelstad.

