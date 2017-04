Storfint besøk på Årvoll

Med «Henger du med i svingene?» som tema hadde ledelsen i Årvoll ILs barne- og ungdomsfotball mye på hjertet. De hadde også invitert landslagskeepertrener Frode Grodås og hovedtrener i Vålerenga, Ronny Deila.



Med spørsmålet «Er Vålerenga toppfotball opptatt av Årvoll IL?» som tema, holdt Ronny Deila et langt foredrag om sin rolle som trener, og ikke minst om hva han ønsker at andre kan lære av ham.¨

Jeg sa ja til å komme hit med en gang jeg ble spurt. Ikke bare fordi vi satser på unge, men også fordi Vålerenga skal være for hele Oslo.

- Derfor ønsker vi også en god dialog med andre klubber her og åpner gjerne for muligheter som dette, sier Ronny Deila.

Må planlegge

Han ga også Årvoll IL en åpen invitasjon til å komme ned og se på en Vålerenga-trening. Han la ikke skjul på at han ikke misunner trenere som har den yngste generasjonen som spillere.

De som trener 7-9 år gamle barn har den vanskeligste jobben. Det er den desidert hardeste økta.

- For når de er i den alderen må du ha fokuset deres hele tiden, og du må legge en plan for hele treningen. Hvis ikke forsvinner de, og du finner dem ikke igjen med det første, forteller en lattermild Deila.



Han snakket derfor om viktigheten med planlegging, både i sin jobb og i jobben som trener for et Årvoll-lag.



- Å sette opp alt på forhånd og ha lite dødtid er like viktig for meg med A-laget som for trenerene her, sier Deila.

Ha det gøy

Han mener likevel om at det aller viktigste for alle fotballlag, uansett nivå, er å ha det gøy på trening.



- Jeg har tre grunnleggende faktorer, som jeg synes er de viktigste. For at noen skal ha det gøy på trening er det viktig med trygghet, tillit og trivsel, sier Vålerenga-treneren.



Et annet viktig tips som var å gi de unge muligheten til å prøve og feile, og å unngå kjefting.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.