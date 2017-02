Sølv i både VM og EM høres for de fleste ut som et rimelig vellykket 2016, men for Norges beste fotballtrikser de siste årene betydde dette faktisk at han ble vippet ned fra triksetronen.

– Jeg fikk ikke forberedt meg like godt til de store konkurransene som tidligere og følte jeg ikke var helt i toppform, sier Tobias «Becs» Brandal Busæt.

«Becs» måtte se seg slått av Erlend Fagerli i begge mesterskapene, mens lillebror Brynjar tok en 3.- og en 4.-plass. De tre tapetserte dermed også pallen på verdensrankingen, der Busæt altså falt ned én plass.



– Det er klart, jeg skulle gjerne ha blitt på toppen, men det gjør det litt mindre surt når det er en nordmann som slår meg. Men tro meg, jeg skal satse på å klatre opp igjen.

Verdens beste landslag

Plutselig står nemlig Norge med verdens beste trikselandslag, der Tobias Brandal Busæt har vært sjefsarkitekten.

– Vi bestemte oss for å bygge et ordentlig miljø. Tidligere har man vært mye alene, men nå er vi gjerne 10-15 stykker som reiser rundt på konkurranser, og som samtidig pusher hverandre til å bli bedre hele veien. Landslagskollegaene takket altså «Becs» med å dytte ham ned fra førsteplassen på verdensrankingen, men det kom faktisk ikke som noen stor overraskelse på Tobias.

– Jeg var klar over at det ville gro fram noen utfordrere. Det er egentlig bare positivt, for da har jeg blitt mer motivert til å utvikle meg videre som trikser.

– Hvorfor tror du Norge har vokst fram som en stormakt i triksemiljøet?

– I andre land er det veldig mye konkurranse mellom trikserne. Vi valgte å gå den andre veien og bygge opp et ordentlig samarbeidsmiljø. Det tror jeg vi ser resultatene av nå.



Brandal Busæt har i det siste vært i dialog med det internasjonale forbundet, som ønsker å etablere den norske landslagslagsmodellen i andre land, så det er tydelig at arbeidet har blitt lagt merke til.

Må finne balansen

Som initiativtaker for landslaget og gründer i utstyrsselskapet 4Freestyle, har Tobias Brandal Busæt merket at han bruker en del energi på ting som ikke nødvendigvis gjør ham bedre som utøver.

– Det kan kanskje være derfor Fagerli-brødrene har tatt meg igjen, siden de kan være triksere på heltid.



Han tror likevel det skal være mulig å kombinere alle rollene.

– Først og fremst handler det om å finne en god balanse, og det tror og håper jeg at jeg skal få til i 2017.

Vil ikke bortforklare

«Becs» slet også litt med skader i fjorårssesongen, men Refstad-gutten er ikke så glad i å bortforklare resultatene sine.

– Klart det ikke er ideelt å være skadet. Men samtidig kan man benytte muligheten til å trene litt annerledes. I denne sporten er det sånn at man gjerne lener seg på de triksene man kan best, men med en skade tvinges man nærmest til å utvikle seg og prøve andre ting.

Fortsatt like moro?

Som profesjonell fotballtrikser har Tobias en noe annerledes arbeidsuke enn de fleste andre, og han er takknemlig for hvor mye forskjellig han får muligheten til å oppleve.

– All reisingen er nok det morsomste med jobben. Rett før jul var jeg i både Melbourne, London, Canada, Kina og Tyrkia. Litt slitsomt er det selvfølgelig, men først og fremst veldig spennende.



– Du har jo holdt på en stund. Er det fremdeles like moro å være profesjonell fotballtrikser?

– Absolutt! Kanskje spesielt fordi det er en så vanvittig variert idrett, og at det alltid fins nye ting å lære seg. Det vil aldri eksistere en ferdig utlært trikser som mestrer alt.

Vil tilbake på topp

Selv om Brandal Busæt har tilhørt trikseeliten i mange år, er han fremdeles bare 24 år gammel. Utfordrerne er noen år yngre, men han frykter ikke at sporten bare tilhører ungfolene.

– Triksing er fremdeles så nytt at vi egentlig ikke vet hvor lenge man kan holde seg på topp, men jeg vet i hvert fall at jeg har mange år igjen!



– Ser vi «Becs» på toppen av verdensrankingen igjen?

– Nåløyet er smalt, og det er ekstremt små marginer i de største «battlene». Men jeg vet at når jeg er på mitt beste, kan jeg slå alle. Så får vi håpe at jeg klarer å få til akkurat det når det virkelig gjelder, avslutter han.