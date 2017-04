Sesongåpningen i 4. divisjon klemte like gjerne til med et lokalderby med stor L: Kampen om Stovner. I løpet av vinteren hadde Rommen hentet inn nytt trenerteam og en haug nye spillere. Vestli på sin side fikk vite at de beholdt plassen i divisjonen et par uker før seriestart. Når romsingene i tillegg har hatt et godt tak på naboene de siste kampene, måtte de tåle et favorittstempel i første serierunde. Men da sesongen ble sparket i gang fikk alle en solid påminnelse om at derbyer lever sitt eget liv, og Vestli hadde ingen planer om å gi fra seg noen poeng på eget gress.

Fotball i april

Den første halve omgangen på Jesperudjordet viste samtidig at det er forskjell på vintertrening og seriespill. Ingen av lagene hadde fininnstilt verken finter eller pasningsfot, og duellspillet ble avgjørende for at Vestli etter hvert tilrev seg et lite initiativ. Spesielt midtstopper Hasan Bircan storkoste seg i vårsola, i luftdueller mot kjappe, men små, Rommen-spisser.



– Vi har latt Hasan hvile i to måneder, bare så han kunne være klar til å holde ut i 90 minutter mot Rommen, ler Vestli-sjef Roy-Petter Ingand.



Duellstyrken til Bircan inspirerte tydeligvis Vestli-spillerne, for etter 27 minutter var Haroon Shoaib frampå sammen med resten av laget på en dødball. Litt klabb, babb og kriging senere lå ballen i Rommen-målet, og Vestli kunne slippe jubelen løs. Det var nok ikke det flotteste målet som blir scoret på Jesperud i år, men det spilte ingen rolle for de mørkegrønne.

Røde Rommen

Rommen-trener Kjell Sverre Hansen Wold var ikke spesielt fornøyd med det han så de første 45 minuttene på Jesperud.



– Helt håpløs første omgang, så vi måtte gjøre noen taktiske endringer for å få litt tak på midtbanen.



Og det virket å gjøre susen, for Rommen var det klart beste laget de første 30 minuttene av omgangen. Men Vestli holdt brukbart unna bakover, og det var langt mellom de virkelig store sjansene. Eller som Roy-Petter Ingand sier det: – Tror ingen av keeperne fikk strekk denne lørdagen.



Akkurat da Rommen skulle sette inn sluttspurten skjedde det skjebnesvangre. En ellers god Kasper Amdal fikk sitt andre gule for dagen, og Rommen måtte avslutte med ti mann.



Det ga litt arbeidsro for Vestli, som styrte 1-0-båten trygt i land.



