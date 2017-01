VIF skal spille i Furuset Forum

Da Klanen og VIF sa farvel til Jordal Amfi forrige lørdag, hersket det ingen tvil om hvor «Iskrigerne» skulle spille hjemmekampene sine den kommende halvannen sesongen.

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) bekreftet foran 5000 tilskuere at Furuset Forum skal huse VIF Hockey frem til nye Jordal står klar i 2018. Det samme sastyreleder i VIF Hockey, Gunnar Thøgersen til Tv2 samme dag.

– Det er viktig for Vålerenga at det blir i Furuset Forum.

På VIF Hockey sine hjemmesider er tonen klar.

–Vi sees til kamp i Furuset Forum den 28. januar. Da møter vi Kongsvinger Knights, skriver klubben.

Etter at siste nachspiel er ferdig på Jordal Amfi, bekrefter Thøgersen ovenfor Akers Avis Groruddalen at VIF skal spille kampene sine i Forum. Det samme gjør daglig leder i Furuset IF, Vidar Noreng:

– Nå er alt ok, sier han til avisen.

– Oslo Kommune og Bymiljøetaten skal leie Furuset Forum av Furuset Idrettsforening for at Vålerenga skal få spille sine hjemmekamper i Get-ligaen.

Frem og tilbake

Den siste fartsdumpen i Forum-sagaen, som nå er avklart, var da byrådet rett før jul plutselig slapp nyheten om at VIF skulle spille i Manglerudhallen.

Nå, drøye tre uker senere, er man endelig i mål, og Vålerenga Hockey sier de er glade for at man ble enige om å returnere til den opprinnelige avtalen om Furuset Forum.

Ideen om Manglerudhallen var riktignok ikke helt ny, for allerede i mars sto valget mellom de to hallene.



Gjennom sommeren og høsten var både VIF og Furuset enige om at Forum skulle være vertskap for «Iskrigerne», før altså byrådet kom med den overraskende meldingen om at valget falt på Manglerud.

Nå skal imidlertid alle floker være løst, og Vålerenga Ishockey spiller sine resterende hjemmekamper denne sesongen, samt hele sesongen 2017/18, i Furuset Forum.

