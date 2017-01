300 til bords på julaften

– Nesten «hele verden» er her, smiler Habib Tahir, seksjonsleder i aktivitetsenheten i bydel Grorud.

Det var satt opp en tavle hvor man kunne skrive opp hvilken nasjonalitet man har som bakgrunn. Den ble ganske velfylt etter hvert.

Innenfor dørene

Alle feirer jul. Vi er alle like. Dette er hva det handler om i dalen vår. Samhold, harmoni og kjærlighet, samme hvor vi kommer fra og tror på, slår BU-leder i bydel Grorud, Mobashar Banaras (Ap) fast.

Han ble imponert over å se at så mange dukket opp på klubben for å feire julaften sammen.

– Det har vært rundt 300 innenfor dørene i løpet av kvelden. Vi har hatt tre bordbesetninger. Først to for familier og så et med de litt eldre ungdommene som har kommet innom. Alle har fått mat. Ingen går sultne herfra på en kveld som denne, konstaterer Habib.

Han setter spesiell pris på at en flyktningfamilie fra Syria også fant veien til klubben og kunne feire jul i sitt nye hjemland.

Ekstra julegave

Det var niende gang Ammerudklubben åpnet dørene på julaften.

– Første gang var det 34 som møtte opp. Denne gangen rundet vi altså 300. Neste år er det jubileum. Da satser vi på minst 400, ler Habib.

Han hadde også en ekstra julegave til alle som var innom. En lue med bokstaven «G» – i refleks.

– En gave som går både på sikkerhet i mørket og en «G» som viser Groruddals-identitet.

Oslo viseordfører, vår egen Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam, var en av de som stakk innom på julaften, og ble ganske så overveldet.

– Dette er Grorud. Dette er Groruddalen. Dette er Oslo. Vi er en «smeltedigel» av flere kulturer, slik en storby skal være. Det gjenspeiles i hverdagen og i høytidene. Også i jula.