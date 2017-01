Bilkaos utenfor legesentret

I mai i fjor kunne man se navnet til Jan Bøhler pryde t-banesporet mellom Risløkka og Økern. Kanskje noen rakk å få med seg dette kunstverket, hvis ikke er det i hvert fall for sent nå..

Samantha Gurah har den siste tiden vært opptatt med å øve til musikalen «The book of mormon» på China Teatern i Stockholm. På torsdag er tiden inne for å vise hva de har jobbet med.

Lørdag 14. januar var det klart for 25-årsjubileum og solfest på vegne av Annai Poopathi tamilsk kultursenter (APTK) og Tamilsk ressurs- og veiledningssenter (TRVS). Med et kulturelt opplegg og spennende gjesteliste var det mange besøkende innom.

Per Jostein Aarsand har gravd i historien for å finne Groruddalens røtter, og det arbeidet har nå kulminert i forestillingen «Carl Fredriksens transport», som forteller om flyktningetransporten gjennom dalen og over Gjelleråsen.

Furuset



Selv om fjoråret gikk over all forventning, er Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) nå klare for et nytt år hvor de skal være enda modigere og samtidig fortsette å inkludere brukerne.