Dukketeater til Årvoll

– Det blir spennende. Jeg gleder meg til å komme til Årvoll gård, og vise fram forestillingen bukkene Bruse og den vesle kalven, sier Kirsti Maanum.

Dukketeateret Diddi ble etablert høsten 2000. Da hadde Maanum nettopp blitt mormor. Forestillingen Diddi, Momo og bjørnene er dedikert til det første barnebarnet, Sander. Nå kommer hun til Årvoll for å vise fram en forestilling om de kjente bukkene, andre dyr, gårdsliv og folkemusikk.

– Eventyret om de tre bukkene Bruse er kjernen i fortellingen, men forestillingen handler også om de andre dyrene på gården og gårdsliv generelt. Den vesle kalven får lov til å bli med bukkene Bruse til seters, i stedet for den mellomste bukken, som heller vil være igjen på gården og leke med katten Mons. Underveis må bukkene og kalven over ei bru. Under den bor det et svært troll. Det blir veldig spennende, forteller Maanum.

Les mer om forestillingen i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.