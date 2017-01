Daglig leder på huset, Stine Greni, hadde ikke turt å håpe på et så bra åpningsår. Likevel har de hatt helt spektakulære besøkstall og mange populære aktiviteter og sammenkomster.

Vi lar brukerne få være med å bestemme ting som skal skje og vi tar imot initiativer. Det er nok en av grunnene til at vi har så mange besøkende, sier Greni.

FUBIAK er et stort kulturhus for hele bydelen med en naturlig arena for frivillighet, og de har flere gladhistorier på den fronten.

– En nybakt mor kom og snakket med frivillighetsansvarlig her på bygget, hun ønsket at vi skulle ha babytreff. Nå driver hun det alene her hos oss hver torsdag i samarbeid med helsestasjonen.

Ingen konflikter

Selv med mange forskjellige brukergrupper under samme tak opplever de svært få brukerkonflikter.

– Brukerne respekterer hverandres bakgrunn og vi er alle sammen om å lage arrangementer som bidrar til åpenhet og positiv utvikling av nærområdet, sier daglig leder.

I tillegg til å være et bibliotek og aktivitetshus har det også blitt ungdommenes hus.

– Vi har et tilbud som heter meråpent. Alle over 15 år kan oppgradere lånekortet sitt til adgangskort og disponere bygget fra klokka 7.00 til 23.00, 365 dager i året, sier hun.

Tilbudet er et høydepunkt for huset da det når fram til ungdommen og blir brukt på riktig måte. Her kan ungdommen gjøre alt fra lekser til å møte venner.

