I desember i fjor skrev Akers Avis Groruddalen om Høybråten-dama som sto for underholdningen i Gran barnehage og som har hatt musikk og sang i fokus siden videregående.



Samantha Gurah har de siste månedene jobbet dag og kveld på China Teatern i Stockholm og nå er hun sammen med resten av skuespillerne i sluttfasen av øvingsperioden. I morgen, torsdag, er det premiere på den berømte musikalen.



– Det har gått veldig fint og vi er i rute. Mandag denne uka øvde vi på applausen og da fikk jeg kjent litt på nervene, sier Gurah.

En suksessmusikal

Det er skaperne bak South Park som har laget denne suksessmusikalen som er blitt sett av over to million mennesker i London og New York.



– Det handler om to mormon misjonærer som skal ut i den store verden for å dele budskapet om Jesu Kristi. De blir sendt til Uganda og der treffer de Nabulungi Hatimbi (meg) og hennes landsby, som er vant med å få besøk av hvite misjonærer som lover at det tøffe livet vi lever blir bedre, om vi bare tror på Jesus.

Det skjer etter hvert mye forviklinger og det blir gitt feil informasjon om religionen fra den ene misjonæren. Alt dette skjer sammen med bra humor og med veldig mye grov språkbruk, sier hun.

Snart i mål

Hele forestillingen er nå ganske komplett. Det er bare finpuss som står igjen.



– Vi har øvd hardt og fått mange gode tilbakemeldinger allerede. Bare denne uka skal vi ha seks forestillinger, sier hun.



– Hva er forventningene til premieredagen?

Når man har vært i en prøveperiode så lenge, er det vanskelig å vite hvordan publikum reagerer. Vi vet aldri om de ler eller klapper der vi tror de skal gjøre det. Derfor er det veldig fint å ha prøveforestillinger, smiler hun.

– Men forventningene er selvfølgelig høye.



