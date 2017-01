En logo for fremtiden

«Den rosa sko» er et tiltak satt igang av idrettsjentene som går tredje året på Bjerke videregående skole. De har fått hjelp av tidligere landslagstrener i fotball, Eli Landsem, til å realisere prosjektet. Hun «pitchet» ideen for Norges Fotballforbud. Det gikk over all forventning.

– Vi startet i 2016, og målet er å rekruttere flere jenter til idretten. Vi kontaktet alle barneskolene i Groruddalen, og har holdt et opplegg for cirka 400 jenter i 4. klasse på 14 skoler, tre ganger på hver skole. Da jeg var i møte med Norges Fotballforbund var det første gang jeg opplevde at de sa ja til noe med en gang i selve møtet. Og vi har fått med oss Nike, sier Landsem stolt.

Logoen til Lars-André skal dermed få pryde utstyr og klær til prosjektet.



Hender og fotball

Tre finalister fikk komme opp foran idrettsjentene og medieelevene som har vært med på prosjektet. Til slutt sto Lars-André igjen som vinner. Logoen han har designet har flere hender i forskjellig farge som holder en rosa fotball.



Jeg bare startet å lage en logo og tok det litt som det kom. Det er veldig morsomt at jeg vant, smiler han.

– Det har vært et veldig lærerikt prosjekt og det går til en god sak.

Han fikk utdelt prisen av tidligere landslagsspiller Ragnhild Gulbrandsen.

– Dette er et fantastisk opplegg og et initiativ Bjerke-elevene kan være stolte av. Vi håper å se noen av dere på landslaget i fremtiden, understreker Gulbrandsen til idrettsjentene.

Et nødvendig prosjekt

Prosjektet startet på Bjerke – av Bjerke-elever. Det er rektor Astrid Grytte stolt av.



– Vi vil at prosjektet skal vokse videre. Det har blitt veldig godt mottatt i Groruddalen, og vi vet at andre idretter som håndball ønsker å bli med på det samme, sier hun.

Rektoren inviterte varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam med på laget. Hun har vokst opp i Groruddalen, og fikk holde en appell til elevene.

– Folk er veldig flinke til å snakke om utfordringer, men Bjerke har kommet med tiltak. Dere er forbilder og det dere gjør kommer til å få ringvirkninger, smiler hun.

