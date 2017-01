Rekordmange på solfest

Siste nytt i Kultur

Full fest for 100-åringen Da Rakel Kitty Ekeberg feiret sine 100 år fylte det seg fort opp på Ammerudhjemmet. I tillegg til beboere og familie stilte koret til Metodistkirken på Grünerløkka opp med sang.

Vellykket vernissasje Kunst

Fjøset på Årvoll gård var fylt opp av spente kunstelskere da det var vernissasje for utstillingen «Insekter i Bjerke bydel og Lillomarka» forrige helg.

Lærte om nettmobbing Elever fra Tonsenhagen skole satt musestille i en hel time, da de fulgte med på forestillingen «Vetle, snakk sant!» av Para Film & Teater.

Veien til friheten Kulturminner

Per Jostein Aarsand har gravd i historien for å finne Groruddalens røtter, og det arbeidet har nå kulminert i forestillingen «Carl Fredriksens transport», som forteller om flyktningetransporten gjennom dalen og over Gjelleråsen.

Klare for nytt suksessår

på Furuset Furuset

Selv om fjoråret gikk over all forventning, er Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) nå klare for et nytt år hvor de skal være enda modigere og samtidig fortsette å inkludere brukerne.

Nasjonens hukommelse ligger på Økern Samlingene til Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum er nå samlet på Økern. Dermed befinner nasjonens hukommelse innen natur og kultur seg i Groruddalen. Men «ekte» dinosaurer finnes fremdeles ikke på Økern.

Selger frimerkehistorie

på Ulven Frimerker

I over ett år har Postens frimerketjeneste holdt hus i Persveien på Ulven. Der kan du få kjøpt det meste innen frimerker som er gitt ut i Norge siden 1855.

Stas med deltakelse

i Norske Talenter Det var først etter at de hadde sett ett innlegg på nett at Surreal Crew fra Vestli IL bestemte seg for å bli med i konkurransen. Nå har de gått videre.

Står på for det sosiale på F21 Mathilde Bergene Bratlie (18), Valencia Rodrigues (17) og Amanda Sandberg Fætten (15) fra elevrådet på Fyrstikkalleen skole, ser på de sosiale aktivitetene som en positiv ting med skolen.

Molly (6) lærte opp kronprinsen Teglverket skole

Kronprins Haakon tok turen til Teglverket skole for å lære hvordan de jobber med læringsteknologi i skolehverdagen. På Teglverket har alle elever en ipad – og Molly fikk lære bort til selveste kronprinsen.