Siste juletrefest på Lindeberg

Første etasje på sykehjemmet var fylt opp med både store og små, da det ble invitert til juletrefest. Til og med en klovn og julenissen hadde tatt turen.

Det er to år siden vi hadde juletrefest her sist nå, men vi tenkte at vi måtte få til en fest til. I og med at hjemmet snart rives, sier frivillighetsleder i Lindeberg Omsorgssenters venneforening, Sølvi Selli.

Hun var tidligere aktivitør ved sykehjemmet, og har etter det fortsatt som frivillig ved hjemmet. Nå skryter lederen av alle de andre frivillige som også har stått på for å få til en juletrefest.

– Det er venneforeningen og frivillige som har gjort at vi har fått til dette. Det er mange frivillige som har stått på og jobbet hardt, og det settes utrolig stor pris på, sier Selli.

For barna

Juletrefest er en tradisjon frivllighetslederen mener er viktig både for eldre og yngre, og en viktig ting å fortsette med.

– Dette er jo først og fremst mest for barna. Men beboerne blir jo også gledet av dette. De minnes jo kanskje barndommen, med musikk og å gå rundt juletreet.

Jeg synes i hvert fall juletrefest hører med til julen. Derfor får vi jo i dag besøk av både julenissen og klovn. Og så har vi jo loddsalg med masse fine premier, sier Selli.

At hun savner jobben som aktivitør ved hjemmet legger hun ikke skjul på, men hun forteller også at hun kommer til å følge med hjemmet når de flytter.

– Jeg savner jobben som aktivitør, men det er jo nesten ingen aktivitører igjen. Derfor synes jeg tilbudet til de eldre er blitt dårligere. Så jeg fortsetter jo selvfølgelig, og blir med også når de flytter, sier Selli.

Mange ildsjeler

En som derimot ikke blir med når sykehjemmet flyttes, er Johanne Iversen som sammen med Freddy Engebretsen har vært ildsjeler for sykehjemmet i over 20 år.

– Nå er det en liten stund siden jeg har vært her, men det er alltid koselig å få komme tilbake. Spesielt på en dag som dette. Det er jo litt synd å slutte.

– Hjemmet kommer til å bli savnet. Jeg har jo vært frivillig oppe på sengepostene, og så har jeg jo drevet kiosken her fast med Freddy, sier Iversen.

Også han synes det er litt vemodig at hjemmet nå snart skal rives, men synes det var koselig at det var kommet så mange for å være med på den siste juletrefesten.

