Skøyteglede på Årvoll

Og det er mange som har tatt turen innom glattisen, på banen som befinner seg bak Årvolldammen på Årvoll.

Vi er en dugnadsgjeng på 10 - 15 personer som har jobbet for å få til en isbane her. Og så har vi fått med flere pensjonister i nærområdet til å hjelpe til også, forteller Casper Knap.

Den store dugnadsånden startet ifjor, da de alle var enige om at det var et behov for en isbane, som det også var rett nedenfor før i tiden.

– Vi begynte å jobbe med dette i fjor, og det krever jo frivillige til å lage is. Vi har fått litt hjelp av Årvoll Idrettslag, men vi synes det er veldig gøy å legge is vi altså, sier Knap.

Godt brukt

Isbanen er blitt en attraksjon i området og blir nå brukt av både skoler, idrettslag, skigrupper og mange andre.

– Det er visst blitt holdt gymtimer her, og AKS har også vært en del her. Så det er jo veldig moro. Det har også vært folk fra integreringskurs, som har kommet hit for å lære seg å stå på skøyter, forteller Geir Gysler.

Bymiljøetaten har vært innom og hjulpet litt til med banen, men for å holde en naturisbane er man nødt til å legge is tre ganger om dagen.

– Det sier jo seg selv at Bymiljøetaten ikke har tid til det, men vi har heldigvis fått god hjelp av blant annet Byggmaker Skattum til utstyr for å lage banen, sier Gysler.

Lang åpningstid

Målet for dugnadsgjengen er nå at de skal fortsette med å ha naturisbane hvert år fremover.

