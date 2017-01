To som var ekstra spent og stolte, var fotografene selv, Berit Nyrud og Bjørn Einar Sakseid. De har begge vært rundt om i bydelen og Lillomarka og tatt noen imponerende bilder.

Det er veldig spennende å være ute og ta disse bildene. Vi dokumenterer jo egentlig funn, men da oppdager man også så mye, forteller Nyrud.

Et godt poeng når man tenker seg om. For hvor mange er egentlig klar over hvor mange forskjellige insekter det finnes rundt om i bydelen.

– Artobservasjoner er veldig spennende, å skulle finne ut hvilken art et insekt hører til når man har tatt et bilde, sier Nyrud.

Mange arter

Mens de fleste av oss kun ser et insekt og tenker at det kun er det, et insekt. Så har disse dyktige fotografene gått nærmere inn på insektene.

– Dette er jo faktisk en del av Bjerkesirkelen. Og nesten alle disse insektene er tatt bilde av innenfor den. Og de få som ikke er det, er tatt litt lengre opp i Lillomarka, forteller Nyrud.

Mens mange av insektene er viktige pollinatorer, noen er store og flotte, og noen stikker og suger blod. Så finner man også en del andre rare insekter i marka.

– Det er masse villbier rundt her. Og humler blant annet, som ikke hører til noe samfunn. I bydelen finner man mye spesielle insekter. Mange av dem er ganske bisarre, sier Sakseid.

