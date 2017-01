Jentene ønsket å gjøre noe morsomt og var lei av å bare sitte på skolebenken. Derfor ble de fort dratt mot restaurantlinja.

Jeg liker å glede andre med matlaging. Det har jeg alltid gjort. Dette er den eneste restaurant- og matfaglinja i Oslo, så valget var ganske enkelt, sier Jensen.

De går inn i sitt andre år på Etterstad med et smil om munnen.



– Det er kjempekoselig her og lærerne er fantastiske. De tar godt vare på oss og hjelper oss med alt vi spør om, sier hun.

Ingen konflikter

En annen ting som er med på skape en fin hverdag for 17-åringene, er at de aldri opplever krangling.



– I hvert fall på vår linje er alle venner. Vi har også hatt et samarbeidprosjekt der vi ble delt på tvers av linjer, slik at alle kan bli kjent, sier Jensen.



– Hva er den store drømmen?



– Det hadde vært veldig kult å ha en egen bedrift. Jeg lager allerede kaker og koldtbord som frilanse ved siden av studiene, så første steg er nok å fortsette med det og utvikle det videre, sier hun.

Jobb på cruise

For Rommerud er det store ønske å være kokk på et cruiseskip i Karibia.



– Da får jeg alt jeg liker på en gang – mat, sol og hav. Jeg ønsker å kunne kombinere de tre tingene, og da er kokk på et cruiseskip perfekt, smiler hun.



Selv om det ikke er i Karibia, er Rommerud allerede godt i gang med å få oppfylt drømmejobben.



– Jeg har fått plass på Hurtigruten når vi skal utplasseres. Det er noe jeg er veldig nysgjerrig på.



Begge er enige om at miljø og trivsel er det viktigste for å trives på skolen.



