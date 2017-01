Dersom vi et lite øyeblikk setter Oslopakke 3, Aker sykehus og Groruddals-satsing «på vent», hva er det vi husker best fra 2016? På det spørsmålet kan man få mange svar, også innad i avishuset, men du verden hvilken munterhet det skapte da kronprinsen fikk Groruddals-lua på hodet. Ikke bare blant dem som sto rundt, men også hos oss som så det i avisa etterpå.

Nå ser vi den berømte lua på mange hoder bortover, men akkurat dette hodet gir det hele en ekstra dimensjon: Nå er Groruddalen på toppen av Norge. Det har tatt snart 60 år, men nå er vi der!

Så er spørsmålet; hvordan skal vi klare å få en realpolitisk gevinst ut av dette? Hvordan skal vi klare å løfte Groruddalen opp og fram? Vi skal ikke ha noe mer enn de som bor på Ullern eller Nordstrand, men vi skal ha det samme. Og da snakker vi ikke om barnehager, skoler og sykehjem – men om veier, tunneler og kollektivtilbud. Og kanskje et og annet signalbygg, som BU-lederne etterlyste i «jule-intervjuet» for ganske nøyaktig ett år siden.

Vi har mye å være takknemlige for. Groruddalen er et flott sted å bo. Selv om Groruddals-satsingen ikke ga oss det vi hadde håpet, føler vi stor glede over alle parker og fritidstilbud vi har fått i «bøtter og spann» de siste ti årene. Det som gjenstår er de store linjene, det som burde stått i Oslopakke 3. Men vi registrerer politisk velvilje mange steder. Og med Groruddalen Miljøforum som vaktbikkje kan det fort bli et bein eller to – til oss også...

Imidlertid – årets største seier, kanskje tiårets, er lovnaden om gjenåpning av Aker sykehus. Det er en seier for Groruddalen det er verdt å flagge for – og som et samlet dalføre har jobbet for og stått sammen om.

Godt nytt år!