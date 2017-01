Heltene fra 2007

Dette bildet er tatt tidlig i 2008. Det viser årets idrettsutøvere i Groruddalen fra året før – altså for 2007: 100-meterløperen Ezinne Okpareabo (Grorud) og Stig-André Berge (Rødtvet) delte prisen. Begge var i starten av en idrettskarriere som skulle bringe dem til store arrangementer over hele verden, nå sist til OL i Rio der Stig-André kjempet seg til en bronsemedalje som hele Norge til de grader unnet ham. Det ble ytterligere bekreftet under helgens idrettsgalla på Hamar der bryteren fra Grorud-dalen ble den store vinneren med hele tre priser.

Det er alltid moro med «underdogs», sliterne – de som må forsere større fjell enn andre for å lykkes, de blir gjerne folkehelter – og det er Stig-André i dag, en folkehelt. At han ikke ga seg etter fiaskoen i London-OL fire år tidligere fikk han betalt for nå. Men dette handler ikke bare om motgang som til slutt blir kronet med medalje, det handler også om en hyggelig kar som byr på seg selv, som vet hvor han kommer fra og som kan snakke på tv. Det er summen av alt dette som skaper en folkehelt.

Det kanskje ikke alle er klar over er at grunnlaget for suksessen er lagt i kjeller’n til Grorud samfunnshus. Her holder Oslo Bryteklubb til. Her har utøvere og ledere lagt grunnlaget for «mye moro på matta» opp gjennom årene. Lokalavisen har fulgt med fra sidelinjen, slik at også Groruddalen for øvrig har kunnet følge med – fra stevne til stevne, fra år til år – helt fram til Hamar den første helgen i januar, da årets idrettsutøver i Groruddalen fra 2007 ble hele Norges idrettsutøver i 2016.

Hipp, hipp hurra!