– Vi mener at hver krone bevilget til barnehager skal gå til barnas beste, ikke til å berike selskaper. Vi har sett flere eksempler på eiere som tjener mye på drift av barnehager og mener det er helt feil bruk av folks skattepenger. Vi vil heller ha flere kommunale og ideelle barnehager, sier Moxnes.

Han kaller Espira for velferdsprofitører.



– Espira kaller seg ikke for kommersielle aktører. Hva mener du?



– Jeg vet ikke om man skal gråte eller le når et aksjeselskap eid av et oppkjøpsfond later som de ikke er kommersielle. Folk har fått med seg at det finnes barnehagebaroner i Norge som tar ut profitt istedet for at hver krone går til barnas beste.

Vanskelig å fullføre

– Espira har uttalt at de ønsker å fullføre planene om barnehage. Hva synes du om det?

– De står fritt til å bygge ny barnehage uten kommunal støtte, men jeg tviler på at de kommer til å gjennomføre, sier han.

– Hele formålet deres er å ta profitt, og det er vanskelig uten kommunal støtte. Espira kommer nok på bedre tanker.

Moxnes forteller at kommunen ikke har plikt til å gi penger til en hver kommunal aktør som ber om det.



– Vi sier nei når vi klarer å bygge nye barnehager selv eller i samarbeid med ideelle aktører istedet for å fore opp en industri av kommersielle barnehager, mener han.

