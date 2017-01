Maiuran Loganathan (19) fra Linderud har gjort mye i løpet av sitt liv. I fjor var han med å etablere YSI - Young Sunstainable Impact, som er et svar på Paris-konfernansen om miljø. Målet er å samle unge gründere fra hele verden i et nettverk som kan presentere konkrete løsninger på klimautfordringene.

Byrådsleder Raymond Johansen låner ikke ut kontorstolen sin til hvem som helst, men er glad for at nettopp Maiuran, eller Majoren som han kaller han, fikk sitte i den for én dag.



– For meg handler det om å bringe inn interessante Osloborgere med ulik bakgrunn som brenner for noe og har gode ideer som gjør Oslo enda bedre. Disse møtene gir meg veldig mye som byrådsleder. Jeg trenger slike impulser utenfra, forteller Johansen.

En annerledes tankegang

Han er blåst over ende over hvor forskjellig tankegang 19-åringen har fra det han selv tenkte som 19-åring.

– Det er berikende å møte en som Maiuran. Han har konkrete forslag til hva vi kan ta tak i. Han er særlig opptatt av god utdanning for alle og å løse klimaproblemene. Maiuran har gode ideer til hvordan vi kan løse samfunnsutfordringer på en ny og kreativ måte. Han er en fantastisk representant for mange unge som ønsker å skape sin egen arbeidsplass og å gjøre en forskjell i verden. Det er en spennende spennende idealisme som Oslo har stor nytte av. Det er nemlig slik at når det går bra i Oslo så går det bra for Norge, mener byrådslederen.

Maiuran har gått på Elvebakken videregående skole der han startet utdanningsappen Ediphy sammen med medstudenter. Nå har han gått videre til YSI. I fjor arrangerte de konferansen «20 under 20», med 20 gründere samlet i en uke, og i august følger de opp med «25 under 25».



Haster å redde verden

Temaene som har kommet opp mens Maiuran har sittet i stolen i rådhuset har vært innovasjon, entreprenørskap og utdanning.



– Maiuran er veldig opptatt av klima, og vil være med å redde verden. Han har skjønt at han kan være med å gjøre en forskjell gjennom å skape noe selv, og det perspektivet er veldig viktig for å få til forandring, sier Johansen.

Han har en beundringsverdig utålmodighet. Vi har et klimaforlik på Stortinget, en klimaavtale i Paris og et klimamål i Oslo som er svært ambisiøst, og som vi må levere på. Jeg er helt enig med Maiuran om at det haster, og er veldig glad for det engasjementet hans viser. Det har vært en veldig inspirerende time vi har hatt sammen, sier Johansen.

Maiuran går nå på skolekonseptet Minerva. Han er på skolen interaktivt fire dager i uka og så skal han bruke det han lærer i næringslivet på fredagen. Og det handler ikke om undervisning lenger, men om diskusjon med læreren.

– Man merker at det man lærer faktisk har en relevans, sier Maiuran.

