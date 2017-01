Den nye Groruddals-satsingen for 2017-2026 skal handle om områdesatsing, sysselsetting og utdanning/oppvekst. I begynnelsen av den forrige Groruddals-satsingen var det plankontoret som trakk i trådene og var ute i bydelene med arrangementer og synliggjøring. De skal fortsatt trekke i trådene de neste ti årene, men nå handler det mer om å jobbe politisk rettet opp mot byrådet.

Vi har fått mange nye oppgaver. Vi jobber ikke så tett med bydelene som før. De har funnet sin rolle og jobber selvstendig mens vi jobber mer opp mot rådhuset og statlige samarbeidspartnere, forteller leder av Plankontoret, Synnøve Bøgeberg.

Bydelene skal fortsatt ha et stort ansvar i nærmiljøarbeidet i satsingen. Det betyr at de skal sitte i førersetet når lokalområder velges ut, og basert på dialog med beboerne skal de foreslå hva som skal gjøres i områdene fremover. Bøgeberg forteller at en av suksessfaktorene i den forrige satsingen var at bydelene fikk en rolle som lokalsamfunnsutviklere, og denne rollen også skal videreutvikles.



Bydelene får styre mer

Den nye Groruddalssatsingen er organisert på en annen måte enn den forrige. Satsingen er organisert i tre delprogrammer, hvorav «nærmiljø» bygger videre på områdeløftarbeidet i den første satsingen.



– Bydelene skal blant annet utarbeide programplaner, søke om penger og gjennomføre lokale stedsanalyser og medvirkningsprosesser, forteller Bøgeberg.



Mye av arbeidet skal bygge på metodikken som ble utviklet gjennom den første delen av Groruddalssatsingen. Denne metodikken, som ble utviklet i Groruddalen, har vakt stor interesse og er pensum for studenter ved Arkitekthøgskolen og VID vitenskapelige høgskole. Elisabeth Sem Christensen har inntil videre ansvaret for nærmiljøbiten.



– I 2017 skal vi rigge oss til for de neste ti årene. Det vil bli mye kunnskapsinnhenting og planlegging første året, sier hun.

Forankrer politikken hos byrådet

Bøgeberg forteller at en av suksessområdene i den forrige satsingen var at bydelene ble samfunnsutviklere.



– Satsingen hadde ikke vært like vellykket hvis ikke byrådet hadde hatt eierskap til den. Derfor jobber vi bevisst med forankring, forteller hun.



Det betyr at Plankontoret er de som hvisker byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) i øret etter å ha fått behovene forklart fra bydelene.



– Det at vi sitter i rådhuset er viktig for Groruddalssatsingen. Vi skal sørge for at kunnskapen blir overført til politikerne, og vi har et stort ansvar med å koordinere delprogrammene. Vi skal sørge for at evalueringer blir gjort, at vi ser resultater og vi skal sørge for å samarbeide med enda flere i rådhuset, sier hun.



Les hele saken om den nye Groruddals-satsingen i vår eAvis og papirutgave. Denne saken har blitt kortet ned for nett.