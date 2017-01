Sparebankstiftelsen har tidligere sponset skøytebanen som er på grusbanen ovenfor skolen. Denne gangen får Rødtvet skole 1.465.000 kroner av Sparebankstiftelsen til å lage en skolegård som legger til rette for bevegelse, språkstimulering, læring, vennskap og samarbeid.

Det er et samarbeidsprosjekt mellom foreldregruppa bestående av frivillige foreldre på Rødtvet skole, elever, fritidsklubben Stedda og nærmiljøet.

Prosjektet vårt traff på alle punktene til stiftelsen. Det er fordi det består av flerbruk, gagner flere og vi har klart å sette sammen mange samarbeidspartnere, sier rektor Hanne Cecilie Engh på Rødtvet skole.

Inkluderer elevene

På diplomet de fikk utdelt av Sparebankstiftelsen, står det «søknad i særklasse». Det er noe som kom overraskende på rektor.

– Jeg ble litt lamslått, og nesten mer stolt av det enn at vi fikk innvilget pengene, ler hun.

Engh er fornøyd med prosessen og opptatt av at elevene blir inkludert.

– Det betyr mye for elevrådet fremover at elevene også får være med, for nå er de en del av prosessen og de ser at det skjer noe.

Skolen ønsker å skape et positivt skolemiljø med områder som passer for alle. Målet er at med et fint område kan det også bli et møtested utenom skoletid.

Aktiviteter for alle

I skolehagen skal det bli et uteklasserom med sansevegg og ballbanen i nedre skolegård skal rammes inn. I tillegg til basketballstativ, samspillsapparat, klatrepark og stillesoner, skal grusbanen som ligger ovenfor skolen bli delt ballspillbane med asfaltdekke og grus.

Det er fantastisk at vi får midlene. Det betyr mye for barna og de er veldig engasjerte. De har spurt om aktiviteter for de større barna lenge, sier Stein Nordsveen fra foreldregruppa.

I dag er skolegården delt på tvers av trinn, men det skal bli annerledes fremover.

– Planen er at alle bruker aktivitetene, både i skoletiden, friminuttene og på fritiden. Dette er positivt for skolen generelt. Å få fram et positivt bilde av Rødtvet er viktig, sier Roy Johansen fra foreldregruppa.

Klart til sommeren

Målet er at mye av arbeidet står klart i løpet av sommeren 2017. Nå venter de på svar og klarsignal fra Undervisningsbygg.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.