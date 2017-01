Politiet har fått inn flere meldinger om eldrebedrageri i romjula. De oppfordrer folk til å ikke slippe inn folk som sier de er fra tv-selskaper som Get og Canal Digital.

Det har vært noen få tilfeller i løpet av desember som jeg kjenner til. Det er samme metode som har blitt brukt i andre saker, og i det ene tilfellet den 21. desember på Ellingsrud sa gjerningspersonene at de skulle inn og se på en tv-boks og oppga at de var fra Get. Forskjellen her var at de hadde gått opp fra 9 kroner til 59 kroner i pris, sier politiførstebetjent Pedersen ved Stovner politistasjon.

Samme fremgangsmåte

Avisen har tidligere skrevet om bedrageriene mot eldre. Fremgangsmåten er at de ringer de eldre først for å sjekke om de er hjemme. Så spør de om de kan sjekke tv-signalene. Får de en avtale kan de komme samme dag og banke på døra.



– Det ender opp med at vedkommende gir ut sitt kort og så stikker de av med det. På Ellingsrud klarte gjerningspersonene å få ut 14.500 kroner til sammen fra en minibank på Furuset og en Kiwi-butikk i Jerikoveien, sier han.

– Det skjedde bare noen minutter etterpå.

Uvisst om sammenheng

Politiet forteller at dersom man allerede har sluppet inn bedragerne må man ikke betale noe med kort. De har nemlig med seg en bærbar bankterminal for å lure til seg pin-kodene.



– Det andre tilfellet var på Høybråten. Da utga de seg for å være fra Canal Digital og tok serviceavgift på 39 kroner. Det er uvisst om dette er samme personer. Dette skjedde 25. desember, sier Pedersen.

I november var det høyeste beløpet bedragerne klarte å svindle til seg på 70.000 kroner. Det klarte de på 14 dager. Oppfordringen fra politiet gjelder hele Oslo – men det har vært mange tilfeller i Groruddalen den siste tiden.

Ingen pågrepne nå

Politiførstebetjenten forteller at stasjonene arbeider tett sammen om slike saker. Det er ofte de eldre som blir berørt av slikt bedrageri.



– Vi er kontakt med fornærmede og gjør åstedsundersøkelse så godt det lar seg gjøre. Så foretar vi et søk i område, og videosøk. Etter hendelsen på Ellingsrud klarte vi å zoome oss inn på videobilder som er interessante, sier han.

Så langt har ikke politiet pågrepet noen. Pedersen vil gjerne minne folk på at de ikke må slippe inn folk som sier de er fra tv-selskapene og skal sjekke tv-boksen din.

– Det hender at folk glemmer, så derfor er det viktig å minne dem på det igjen. Ikke slipp dem inn, sier han.