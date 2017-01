Molly (6) lærte opp kronprinsen

– Det er veldig morsomt. Før alle kommer inn i klasserommet får vi lov til å spille spill også, smiler Molly.

Sammen med Kronprins Haakon og ordfører Marianne Borgen (SV) viste hun hvordan de skriver bokstaver på ipaden.



– Man bare trykker her og så kan man også si ordene høyt, forteller hun.

Kronprinsen er imponert over elevene – og lærerne – som bruker mye tid på teknologi i klasserommet.

– Hvordan var det å bli lært opp i teknologi av barn som går i 1.-5. klasse?

– Det var supert! Han ene jeg gjorde matte sammen med fikk alt riktig, jeg gjorde feil, ler han til Akers Avis Groruddalen.

Barna er kjempeflinke til å bruke verktøyene og tar det ganske intuitivt. Det er nok ikke et stort problem for dem. Jeg tror også det vil være fint å bruke det med et større perspektiv, slik at lærerne skaper en balanse i læringen og at elevene kommer seg litt ut noen ganger også.