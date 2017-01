Mener byrådet misbruker makten

Saida Begum (H) fra Oslo bystyre synes det er oppsiktsvekkende at byrådet har avslått søknaden fra Espira om å etablere en barnehage for 140 barn i Bydel Bjerke.

– Ap-byrådets behandling av private initiativtakere og velferdsinnovatører fører til trenering av søknader fra private aktører som står klare til å bygge barnehageplasser, og det vil på sikt gi et etterslep i barnehageutbygging. Det skaper stor usikkerhet for småbarnsforeldrene i byen, både for de småbarnsforeldrene som har behov for barnehageplass i områder hvor vi vet at det er behov for flere plasser og for foreldrene som ønsker å velge en annen type barnehage enn offentlige, mener Begum.

Hun mener byrådet bedriver maktmisbruk ved å bevisst velge bort private.



– Det er hårreisende at byrådet setter befolkningens behov til side for å markere en ideologisk motstand mot private initiativ, og byrådet bedriver maktmisbruk når de nå bruker sin posisjon som tilskuddsmyndighet til å presse utbygger ut av en bindende avtale med en privat aktør, mener hun.

Vil ha en blanding i Oslo

– Byrådet og Rødt kaller Espira for en kommersiell aktør på grunn av eierselskapet AcadeMedia, eid av EQT, Mellby Gård og en rekke andre investorer. Synes Høyre det er forsvarlig at slike aktører får bygge barnehage?



– For Høyre er det viktigste at byens barn får et best mulig barnehagetilbud og at kvaliteten på tilbudet står i fokus. En blanding av kommunal og privat barnehagedrift bidrar til kvalitetsheving, konkurranse og innovasjon. Dette tjener både barna, foreldrene, de ansatte og kommunen på, mener Begum.

Hun understreker viktigheten av at barnehageaktører følger samme lovverk.



– Derfor blir eierform en blindspor, og vi bør heller se på kvaliteten i den enkelte barnehage. Espira driver noen av de beste barnehagene i Oslo, og vi ser at småbarnsforeldrene er fornøyd med tilbudet deres barn får gjennom foreldreundersøkelsene. Vi syntes det er helt greit at private initiativtakere tjener penger på å drive gode barnehager av høy kvalitet.

Lovet en barnehage

Bydelsutvalgsmedlem i Bjerke bydel, Ine Mari Molteberg-Bøhn (H), kaller det hele en sabotasje.

– Bjerke som er den bydelen som skal vokse mest, blir nå sabotert av byråden. Vi har fattet et vedtak om en rekkefølgebestemmelse, der byggetillatelse er gitt mot at det etableres en barnehage, understreker hun.

Barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl har tidligere uttalt til Akers Avis Groruddalen at kommunen selv vil ta ansvar for å dekke behovene for barnehageplasser, samtidig som de heller prioriterer ideelle og kommunale barnehageaktører, og ikke kommersielle som de mener Espira er.



– Private har ingen automatisk rett

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) forteller at det er opp til den enkelte kommune å vurdere om det skal gis tilskudd til nye private barnehager.

– I denne konkrete saken ønsker Oslo kommune å løse barnehagebehovet i kommunal egenregi, noe jeg mener er en saklig begrunnelse for ikke å innvilge offentlig finansiering av denne private barnehagen, sier Tellevik Dahl.

Hun synes det er merkelig at Høyre mener de ikke tar befolkningen på alvor.

– Byrådet vil sørge for at det blir etablert minst 3.000 nye barnehageplasser i perioden 2016-2019. Dette er en betydelig opptrapping sammenlignet med hva som var planlagt av det avgåtte Høyrebyrådet. Jeg finner det derfor noe merkelig at Høyre mener vi ikke tar befolkningens behov på alvor. Det er jo nettopp det vi gjør ved å etablere mange nye kommunale barnehageplasser fremover, mener hun.



