Antall straffesaker for november i fjor var 6039. Antall straffesaker for november i år var 7900.

– Det er en ganske kraftig økning og statistikken har vært høyere i hele år. Vi opplever en oppgang i kriminaliteten, og områdene som øker mest er vold, forteller Lund.

I november var det 646 voldssaker.



– Vi får også med antall familievoldssaker i systemet. I fjor hadde vi en «all time high» av familievoldssaker og i år får vi mer. Vi vil avdekke flere mørketall på det feltet, sier han.

Lund forteller at de fleste politistasjonene i Oslo har hatt en nedgang i kriminaliteten bortsett fra i Groruddalen. Han er bekymret for den økende volden blant ungdom.

– Bare i november var det 31 saker med unge under 18 år. Det betyr i hovedsak én voldssak per dag.

Bekymret for slåssing

I år har Stovner-politiet jobbet med mange ungdomssaker.

– Det er både grove voldssaker og trusselsaker. Det vi også ser en tendens til er slåssingen blant unge. Ungdom avtaler å ta igjen med hverandre, og det er så lite som skal til, sier han.

Avisen har tidligere skrevet om slåssingen som begynner å bli et stort problem blant ungdom i Groruddalen. Det er ungdom fra hele byen som samles, ofte opptil 100 personer.



– Det er lite som skal til for at det skjer grove feil. Det kan være voldssaker eller til og med drapsforsøk eller drapssaker. Jeg er bekymret for at det skal utvikle seg, sier han.

– Vi ønsker å være i dialog med ungdommen. Vi hadde en sak på Vestli og Romsås der vi fikk vite at det skulle smelle mellom cirka hundre personer. Det fikk vi forebygget.

Har kommet trusler

Lund forteller at de også har tatt trusler på alvor.

– Det kommer trusler mot skoler hvor vi går inn og finner ut at det er «barnestreker», men vi går så langt at vi pågriper folk. Det gjorde vi for litt siden, da var det noen som hadde truet med at de hadde våpen. Vi pågrep personene og tok dem inn til avhør. Det hele hadde utspring at de ville ta med våpen til skolen, men så koker det ned til at det bare er prat. Uansett så er det viktig å ta tak i det, sier han.

Stasjonssjefen forteller at han synes tallene for ran i år ikke er dystre.



– Fra juli til august i år hadde vi null ran i Groruddalen. I desember er vi oppe i syv ran, og vi har til nå hatt 55. Det er det laveste tallet på de siste fem årene, sier han.

Flere bedragerisaker

Han kaller det en positiv utvikling. Alt i alt ser det ut som Stovner-politiet kommer opp i 8500 saker i 2016 – med en oppklaringsprosent på 31,5.



– Det er ikke aller verst når mye av sakene er tyverier, som vinning. Det har heller aldri vært lavere, forteller han.

– Det vi ser vi har mye av nå er bedragerier og økonomisaker opp mot NAV.

Han forteller også at de jobber mye med eldrebedragerier.

– Det er noe av det vi tar mest på alvor. Vi har satt ned to grupper i løpet av året, og den siste går på Manglerud stasjon, sier han.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken er kortet ned for nett.