Den private barnehagen skal etter planen etableres i det som kalles Nybyen Økern – 400 nye boliger i gangavstand til Økern t-banestasjon. Boligene skal oppføres av Selvaag Bolig. Før jul avviste byrådet Espiras søknad om tilskudd til barnehagen. Bakgrunnen er at Rødt og byrådet inngikk en tilleggsavtale før budsjettet ble vedtatt om å stoppe kommersielle barnehageaktører fra å etablere nye barnehager i Oslo. Dette betyr at søknader fra ideelle aktører skal prioriteres framfor kommersielle.

– Først og fremst er det trist for småbarnsforeldre i Bydel Bjerke at det nå skapes usikkerhet rundt planene for en ny barnehage. Økern-området er et av de raskest voksende i Oslo, og denne barnehagen har vært i planene siden 2012, forteller Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Behov for barnehage

Espira har valgt å påklage vedtaket til Fylkesmannen.



– Oslo kommune sa selv nylig at behovet for barnehageplasser i Bydel Bjerke er stort, og at det er økende fra 2020. Nettopp behov for barnehageplasser er det som skal utløse tilskudd, og vi har derfor valgt å påklage vedtaket til Fylkesmannen, sier han.

– Byrådet har undertegnet en avtale med Rødt om å hindre private, herunder komersielle, barnehageaktører fra å etablere nye barnehager i Oslo. Er ikke dette et resultat av den avtalen?

– Vi synes det er rart at Ap-byråden bruker så mye energi på å stoppe og å hindre nye barnehager. Vi mener småbarnsforeldre i Groruddalen fortjener bedre, sier han.

Kaller seg ikke kommersiell

Schei Hansen forteller at de ikke kjenner seg igjen i begrepet kommersielle, selv om Espira er eid avAcadeMedia, som ble notert på Stockholm børs juni i 2016, og er underlagt den svenske børslovens krav til åpenhet, og blant eierne eierne er EQT, Mellby Gård (et av de største og eldste svenske industrikonsernene), ODIN-fondet, Nordea og en rekke andre investorer.



– Lovverket skiller på kommunale og ikke-kommunale barnehager. Vi driver syv andre barnehager i Oslo kommune, og vi har aldri hørt at de har noe å utsette på vår barnehagedrift eller noe annet knyttet til vår virksomhet. Snarere tvert i mot. Senest i september åpnet byråden Espira Grefsen Stasjon barnehage og Espira Gartnerløkka barnehage. Da uttalte hun til Aftenposten at private barnehager trengs for å oppnå full barnehagedekning. Barnehageloven regulerer forøvrig hva vi kan bruke kommunale tilskudd til. Og det er Oslo kommune selv som skal undersøke at tilskuddene går til det de er ment for, mener han.

