PBL slenger seg på i debatten om private og offentlige barnehager. Akers Avis Groruddalen har fulgt saken som handler om at byrådet avslo en søknad fra Espira om tilskudd til å bygge barnehage på Økern. Espira mener området, som kalles Nybyen på Økern, har behov for flere barnehageplasser.

De har inngått en avtale med Selvaag – som bygger ut leiligheter i området. Byrådet mener de kan ta ansvaret for barnehageplasser der selv, mens Bjørnar Moxnes (R) er skeptisk til Espiras hensikter. Han mener de bygger barnehager for å ta ut profitt. Høyres Saida Begum sier hun ikke har noe problemer med det, så lenge det bygges en barnehage som drives like godt som alle andre. PBL følger situasjonen tett.



– Den konkrete saken som det her er snakk om ligger nå hos Fylkesmannen og vi avventer nå deres avgjørelse som vil legge føringer for hva som skjer videre, forteller administrerende direktør Arild M. Olsen.

Vil ta lang tid

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager med 1.950 medlemsbarnehager i hele landet. I Oslo har organisasjonen 200 medlemsbarnehager med rundt 10.000 barn. Olsen forteller om en usikkerhet som nå brer seg i det private markedet.



– Kommunen har ønsket at alle gode krefter skulle bidra med å etablere mange nok barnehageplasser i Oslo. Nå stenger de døren for den ene delen av sektoren. Det skaper stor usikkerhet blant aktørene og rammer også barn og foreldre som risikerer at det tar enda lengre tid før det blir etablert barnehage i området der de bor, sier han.

Han reagerer på at kommunen nå kommer på banen og sier de kan ta over prosessen.

– Oslo kommune har selv fått tilbud om begge prosjektene, men ikke gjort noe med det. Vi synes det er svært uryddig at de nå endrer holdning så sent i prosessen. Dette forsinker prosessen med å få etablert barnehageplasser det er behov for. Det kan ingen være tjent med.

Gruppeleder i Oslo Venstre, Guri Melby, har også tatt del i debatten. I et innlegg på Facebook skriver hun at hennes sønn på 11 måneder har fått avslag på plass på tre forskjellige barnehager på Hasle (et annet sted Espira ønsker å bygge barnehage).



Melby reagerer på at skolebyråden sier nei til utbygging på både Hasle og Økern.

– For meg spiller det ingen rolle hvem som driver barnehagen så lenge den er av god kvalitet – og ikke minst må vi sørge for at vi har nok plasser raskt, skriver hun i innlegget.

