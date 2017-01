 Vi vil selv ta ansvar

Byråden forteller at Espira fikk avslag på søknaden fordi de selv ønsker å dekke behovet.

– Oslo kommune vil selv ta ansvar for å dekke behovene for barnehageplasser. Derfor har de fått avslag, sier hun.

Hun forteller at de ikke sier nei til private aktører, men at veksten skal først og fremst skje i kommunal regi.



– Byrådet bygger tilsvarende at en norsk gjennomsnittsbarnehage står ferdig hver måned, og frem mot 2019 vil Oslo få 3000 flere barnehageplasser. 1 av 3 av disse vil være driftet av private aktører, sier hun.

Stiller krav til private

Kommunen har planlagt etablering av barnehager i hele Oslo, inkludert Bydel Bjerke.

– Avtalen med Rødt gir flere, og ikke færre, barnehager, legger byråden vekt på.

Avtalen med Rødt sier at investeringsbudsjettet skal avspeile kommunens ansvar for videre barnehageutbygging. Dersom private aktører søker om etablering, skal ideelle prioriteres fremfor kommersielle. Kommunen skal stille flere krav til de private, som likelønn for private og kommunale ansatte i barnehager, samme voksentetthet per barn, og at foreldrebetalingen kommer barna til gode. Byråden er klar på at de ikke bremser opp barnehageutbyggingen.



– Nei, vi bremser ikke, men trykker på gassen. Byrådet legger opp til en dobling av antall plasser sammenliknet med planene Høyre-byrådet hadde, blant annet fordi vi opphever Høyre-byrådets forbud mot å bygge kommunale barnehager.

