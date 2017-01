Hvem som tildeles frivillighetsmidlene i Bydel Alna skal bestemmes dette halvåret. Oppvekst- og kulturkomiteen (OKK) skal avgjøre hvem som får sin del av potten på to millioner kroner, men først skal det sendes inn søknader.

– De som tenker å søke på frivillighetsmidlene bør komme på møtet tirsdag 24. januar. Da kan man få tips til hvordan man skal utforme søknaden, forteller Morken.

Møtet holdes i Furuset bibliotek og aktivitetshus på kveldstid. Morken og Røli er opptatt av at frivillige organisasjoner fra hele bydelen kommer.



– Det er ønskelig at det kommer folk fra «sør i bygda» også, mener Morken.

Vil ha med alle

Tidligere har det vært en overvekt av søkere fra Furuset- området.

– Det kan hende det er mange lag og foreninger som holder til her. Men vi ønsker å nå ut til hele bydelen. Alle må kjenne sin besøkelsestid neste uke, konstaterer Røli.

Fristen for å søke midler er satt til 20. mars. I fjor var det nesten 100 søkere.



– Det er mange, og det er vi glade for. Det kan være alt fra musikkorps, idrettslag til foreninger. Vi får et mangfold igjen for å dele ut disse kronene, sier han.

Alle bydelene i Groruddalen lyser ut frivillighetsmidler, men har ikke alltid samme beløp å dele ut. Det finnes også en del kriterier for å søke på midlene.

Flere krav til søkere

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har en tilknytning til bydelen kan søke. Det må være noe som utløser dugnadsinnsats, bidrar til kulturopplevelser, fremmer sosialt fellesskap, er åpent for alle i bydelen, og pengene kan ikke brukes til drift.

I Bydel Alna i fjor var det Lindeberg kulturens venner, Furuset idrettsforening, Groruddalsporten storvel og Lindeberg sportsklubb fotball som stakk av med det meste (100.000 kroner hver). Det deles også ut summer som 40.000, 35.000 og 10.000 kroner.



– Det ble totalt søkt om 5 millioner i fjor, så det er mange som ønsker ekstra tildeling, påpeker Røli.