 Takk, Groruddalen!

OBK-bryteren Stig-André «Stigga» Berge ble satt pris på da norsk idrett feiret seg selv på Idrettsgallaen på lørdag. Rødtvet-mannen kom hjem fra Hamar med prisen for både «Årets navn», «Utøvernes pris» og «Årets forbilde».

– Utrolig overraskende og veldig moro. Det morsomste var at jeg fikk priser både av juryen, andre toppidrettsutøvere og ikke minst folket selv. Jeg er veldig stolt og ydmyk for alle prisene, og jeg klarer ikke å sette dem opp mot hverandre. Det eneste jeg klarer er å si tusen takk for all god støtte og alle stemmene.

– Dette betyr enormt mye for meg, og jeg vet jeg som vanlig har hatt Groruddalen i ryggen, sier Stig-André «Stigga» Berge.

